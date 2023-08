Müllheim Flanieren zwischen Museum und Mühle

Das Partnerschaftskomitee Müllheim-Vevey veranstaltet einen Bücherflohmarkt in der Museumswerkstatt. In der Frick-Mühle erwarten die Besucher bei stimmungsvoller Beleuchtung Vorführungen der historischen Mühlentechnik. Im pädagogischen Raum kann diese Technik an Handmühlen selbst ausprobiert werden und an einer Medienstation gibt es Bilder und Videos zu den Mühlen am Klemmbach.

Anlässlich der Museumsnacht ist das Museum erst ab 16 statt um 14 Uhr geöffnet.