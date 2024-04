Müllheim: Fledermäuse mögen es dunkel

In Müllheim leben die Wimperfledermaus im Bereich Vögisheim oder das Mausohr im Bereich der Goethestraße. Diese und andere Fledermausarten leiden unter Beeinträchtigungen der nächtlichen Straßenbeleuchtung. Eine Untersuchung, die mit Unterstützung des Regierungspräsidiums Freiburg und des Freiburger Instituts für angewandte Tierökologie (Frinat), vorgenommen wurde, hatte zum Ziel, Konfliktpunkte zu identifizieren und für einen Maßnahmenkatalog zu dokumentieren. „Wir müssen prüfen, wie wir die Situationen entlang der Flugkorridore verbessern können“, erklärte Bürgermeister Martin Löffler, der deutlich machte, dass der Schutz der Fledermäuse gesetzlich vorgeschrieben sei.

Flugstrecken bleiben gleich

Die sogenannten Wochenstuben, das sind Zusammenschlüsse der Fledermäuse zur gemeinsamen Aufzucht ihres Nachwuchses, suchen sich ihre Quartiere in Siedlungsgebieten, meist in Gebäuden wie Wohnhäusern. „Fledermäuse sind Bodenjäger in der offenen Landschaft“, erklärt Jan Tissberger, Experte für Fledermäuse bei Frinat. Sie fliegen traditionell immer die gleichen Strecken, meist entlang von Baumreihen und Gewässern. Gerade an Kreuzungen oder beleuchteten Fuß- und Radwegen ergeben sich Probleme durch zu helle Leuchten.