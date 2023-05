Anlässlich des internationalen Museumstags am Sonntag, 21. Mai, finden im Markgräfler Museum und in der Dependance Frick-Mühle öffentliche Museumsführungen statt. Gleichzeitig öffnen Künstler in der Stadt ihre Ateliers. Von 11 bis 18 Uhr geben sieben Künstler in ihren „offenen Ateliers“ Einblicke in ihr Schaffen.