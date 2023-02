Zur aktuellen Kunstausstellung „Rheinreise – Au long du Rhin“ im Markgräfler Museum in Müllheim bietet die Künstlerin Rosa Lachenmeier am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr eine öffentliche Führung an. Sie ist zugleich ein Rundgang mit dem schweizerischen Konsul Daniel Häne, der eigens aus Stuttgart zu diesem Termin anreist. Anlass ist der grenzüberschreitende Charakter der trinationalen Ausstellungsreihe zum Rhein. In Müllheim stellt die Schweizerin Rosa Lachenmeier ihre Werke vor allem zum Rheinknie um Basel aus. Der Eintritt kostet vier, ermäßigt zwei Euro. Foto: zVg/Lachenmeier