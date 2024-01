Müllheim: Für eine Zukunft der Landwirtschaft

Wohin soll die Reise gehen?

„Jetzt ist das Fass übergelaufen. Die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft müssten dies zur Kenntnis nehmen“, sagte der Präsident des Badischen Weinbauverbands, Rainer Zeller. Die Region lebe nicht nur von Weinbau und Landwirtschaft, sondern auch vom Tourismus, machte er auf die Bedeutung der Landwirte und Winzer für die Kulturlandschaft aufmerksam. „Wir müssen einen Weg finden, die Kulturlandschaft zu erhalten“, meinte er, aber die Politik müsse entscheiden, wohin die Reise geht. Wenn die Politik nicht wolle, dass die Steillagen bewirtschaftet werden, gingen die Winzer mit ihren Reben aufs flache Land. Die Funktionäre in Weinbau und Landwirtschaft versuchen alles, was möglich ist, um den Weg für junge Winzer und Landwirte zu ebnen und ihnen eine Chance zu geben.

In seinem Grußwort freute sich der Lörracher BLHV-Kreisvorsitzende Heinz Kaufmann darüber, dass sich so viele engagierten. Auch er findet es wichtig, dass „für die Jugend eine Zukunft geschaffen wird“. Die Regularien müssen weniger werden, forderte er. „Wenn es den Tieren gut geht, geht es auch uns gut“, sprach er das Thema Tierwohl an. Investitionen ins Tierwohl verursachten jedoch viele Kosten, die über das „Produkt“ nicht wieder reingeholt werden können, stellte er fest.

Heinz Kaufmann Foto: Alexander Anlicker

Polizei lobt Veranstalter

„Es gab keine Verstöße. So macht Demo Spaß“, kommentierte der Leiter des Müllheimer Polizeireviers, Polizeioberrat Thomas Müller, den Demonstrationszug. Er lobte den friedlichen Protestzug sowie die gute Planung und Zusammenarbeit.

Die Landwirte wehren sich gegen die Vereinnahmung von Rechts. Foto: Alexander Anlicker

„Es sind auch Leute da, die es nicht so ehrlich meinen. Demokratie ist ein hohes Gut. Wir leben in einem tollen Land, und ich weiß nicht ob ich mit einem anderen Land tauschen würde“, hatte Christian Ante in seiner Rede betont. Woraufhin es kurze Zwischenrufe von einer Handvoll Personen aus der Müllheimer Querdenkerszene gab, die sich auf dem Markgräfler Platz unter die Teilnehmer gemischt hatte.