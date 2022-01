Müllheim Gedenken an Opfer

„Erfreulich viele Menschen kamen zu der Gedenkveranstaltung auf dem Gelände vor dem Jüdischen Friedhof in Müllheim, zu der der Friedensrat Markgräflerland anlässlich des Jahrestags der Befreiung des Nazi-Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945 eingeladen hatte“, heißt es in einer Mitteilung.

Auf langen, schwarzweiß gestreiften Stoffschals, die an die Kleidung von KZ-Häftlingen erinnern, waren auf einem gelben Stern Namen der von den Nazis ermordeten jüdischen Menschen aus Müllheim und Badenweiler verzeichnet. Und die Namen und Bilder der Kinder aus Izieu. In diesem kleinen Bauerndorf über dem Rhonetal kamen in einem Heim zeitweilig jüdische Kinder unter, bis sie im April 1944 von Wehrmacht und Gestapo brutal verhaftet, nach Auschwitz deportiert und ermordet wurden.