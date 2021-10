Müllheim Gedenken mit vielen Facetten

Johannes Beyerle erfuhr von dem Verbrechen, während er in einem Altenheim in Kandern als Pfleger tätig war. Heimbewohner erzählten ihm vom „Polenwäldle“ und dem Drama, das sich dort am 29. Oktober 1941 abgespielt hatte. Als Kathryn Babeck schilderte, wie so eine Hinrichtung ablief, überkam einen das Grauen. Das Opfer wurde durch das ganze Dorf zum Ort der Vollstreckung geführt. In Anwesenheit der Dorfbewohner, unter denen sich auch Kinder befanden, wurde der Unglückliche durch zwei von der Gestapo abgestellte Zwangsarbeiter gehenkt. Zusehen dabei mussten auch alle anderen Zwangsarbeiter aus dem Ort. Wo Waclaw Zenszykiewicz beerdigt oder vermutlich einfach nur verscharrt wurde, ist nicht mit Sicherheit überliefert.

Künstlerische Umsetzung im Steinbruch

Beyerle suchte den Steinbruch auf, in welchem Zenszykiewicz ermordet worden war, und errichtete in mühevoller Arbeit einen „Lesehaufen“ aus Steinen. Auf die Steine malte er mit Lehm Gesichter, die nach und nach durch die Witterung verblassen und so als Symbol der Erinnerung stehen können.

Die Gespräche mit den Heimbewohnern nahm der Künstler auf Video auf. Den Film projizierte er später – ohne Ton – auf ein Relief, das er ebenfalls aus Steinen der Hinrichtungsstätte zusammengesetzt hat. Aus dem gleichen Steinmaterial schuf Beyerle auch zwei Kopf-Skulpturen. Sie sind Annäherungen an das Gesicht des Mordopfers. Eine Fotografie von Waclaw Zenszykiewicz erhielt Beyerle durch den Kontakt zu einem Enkel des Ermordeten.

Beyerles Lesesteinhaufen trägt allerdings keine Inschrift, die ihn als öffentliche Gedenkstätte an das Verbrechen kennzeichnet. Gefragt nach dem Sinn des Ganzen musste der Künstler bekennen, er zweifle oft selbst an der Sinnhaftigkeit. Der Steinhaufen sei ein persönliches Zeichen, kein öffentliches Denkmal. Er habe auch nie die Absicht gehabt, mit seinen Fragen jemandem eine Schuld zuzusprechen, obwohl ihm das oft so ausgelegt wurde. Sein „Drang nach Dialog“ stand im Widerspruch zum Prozess des Vergessens. Kathryn Babeck brachte das mit einem Wort auf den Punkt: Verdrängung.

Dass der Steinbruch bei Sitzenkirch zeitweise zum Abladen von Schutt und Schlachtabfällen benutzt wurde, wertete Beyerle als „unwissende Schuld“ und als ein Zeichen für das Verblassen der sich ständig verändernden Erinnerung.