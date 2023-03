Die nächste öffentliche Sitzung des Müllheimer Gemeinderats findet am Mittwoch, 8. März, von 18 bis 22 Uhr im Bürgerhaus im großen Saal statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Bürgerfragen, die Vorstellung des Planungskonzepts für das Eschenbach-Areal, das weitere Vorgehen zum Projekt Kindertagesstätte und Mehrgenerationenhaus im Baugebiet „Am langen Rain“, ein Antrag von SPD und Grünen zur Gedenkstätte im Zivi-Haus, ein Antrag der SPD-Fraktion zur Bebauung des „Riedbodens“ unter Beachtung des Klimawandels, die Durchführung einer Eisbahn in der Adventszeit und Prüfung von Alternativen, ein Antrag der Grünen zur Zielvorgabe für Photovoltaik auf städtischen Gebäuden und Freiflächen sowie die Auftragsvergabe für verschiedene Fahrbahndeckensanierungen in der Kernstadt.