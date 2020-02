Müllheim Gegen Gewalt an Frauen

Am Valentinstag versammelte sich ein „Flashmob“, als spontane Zusammenkunft auf dem Markgräfler Platz. „We are mothers, we are teachers, we are beautiful creatures“, tönte es aus großen Lautsprecherboxen und machte den Tänzerinnen Beine. Die einfache Choreografie tanzten Mitarbeiterinnen der kommunalen Jugendarbeit aus Müllheim, Heitersheim, Bad Krozingen und Staufen vor. Rund 70 Mädchen und Frauen machten mit. Als wohlwollende Zuschauer eingefunden hatten sich weitere etwa 50 Menschen beiderlei Geschlechts und jeglichen Alters.

Bürgermeister Martin Löffler begrüßte die Initiative, die in den Vorjahren bereits in Bad Krozingen und Staufen Tanz-Flashmobs für „One Billion Rising“ organisiert hatte. „Der Tanz ist Ausdruck von Kraft und Solidarität“, sagte Löffler. Die Zahl der Übergriffe gegen Frauen und Mädchen sei in Deutschland zwar glücklicherweise rückläufig, wobei die Gleichberechtigung beispielsweise am Arbeitsplatz immer noch nicht selbstverständlich sei.