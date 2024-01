Müllheim: Grüne fordern Nachbesserung

„Leider muss man bei genauem Hinsehen feststellen, dass es unterm Strich nicht zu einer Verbesserung, gekommen ist“, erklärt Dora Pfeifer-Suger, Vorstandsmitglied des Ortsvereins Markgräflerland von Bündnis 90/Die Grünen in einer Mitteilung. So gebe es anstelle des versprochenen Halbstundentakts über mehrere Stunden am Vormittag und nach 19 Uhr nur einen Stundentakt. „Für mehrere Nahverkehrszüge gibt es jetzt keine adäquate Busanbindung, sodass wieder vermehrt mit dem Auto zum Bahnhof gefahren werden wird, was alles andere als sinnvoll ist“, teilt sie mit. Es sei nicht so spaßig im Winter und bei Dunkelheit an einem zugigen Bahnhof länger als zehn Minuten auf einen Anschluss zu warten.

Da die Nahverkehrszüge nicht im Takt fahren, mache es wenig Sinn, den Busverkehr zu takten. Wenn, dann müssten die Busse in einem sehr engen Takt von zirka 15 Minuten verkehren. Davon sei man mit einem Halbstunden- beziehungsweise Stundentakt weit entfernt.