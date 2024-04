Müllheim: Gute Gespräche bei guten Weinen

Schon in seiner Begrüßung machte Bürgermeister Martin Löffler deutlich, welchen hohen Stellenwert der Weinmarkt bei den Weinliebhabern genieße. Der Weinmarkt im Herzen des Markgräflerlandes ist heute der älteste Weinmarkt in Baden. Dafür war das Publikum alles andere als alt. Unter die vielen Stammgäste mischten sich viele junge Menschen, die dieses besondere Weinerlebnis erfahren und ihre Vorliebe für das heimische Produkt vertiefen wollten. Unter den vielen Gästen fanden sich auch bekannte Persönlichkeiten ein. Allein die Bürgermeisterriege konnte sich sehen lassen: Eschbachs Bürgermeisterin Sarah Michaelis, die neue Rümminger Bürgermeisterin Joana Carreira, ihre Efringen-Kirchener Amtskollegin Carolin Holzmüller und Schliengens Bürgermeister Christian Renkert trafen sich beim Weinmarkt auf ein gemeinsames Gläschen. Mit dabei der Präsident des badischen Weinbauverbandes, Rainer Zeller. Aus dem der elsässischen Gemeinde Guebwiller, die mit Müllheim freundschaftlich verbandelt ist, führte Bürgermeister Francis Kleitz eine kleine Delegation an. Später gesellte sich Landtagsabgeordneter Reinhold Pix unter die Besucher.

„Bei uns können Sie die ganze Vielfalt der Markgräfler Weine kennenlernen“, betonte der Müllheimer Bürgermeister. Groß Freude brachte die badische Weinkönigin Julia Noll, die von den Weinprinzessinnen Alisa Höll und Katharina Bruder begleitet wurde, zum Ausdruck. Für sie war es nicht nur als Weinhoheit ein besonderer Anlass, sondern auch als Winzertochter, deren Betrieb einer der Gutedel-Cupsieger ist. S Der Vorsitzende des Vereins Markgräfler Wein, Markus Büchin, erinnerte an das Alter des Weinmarkte. „In Laufe dieser Jahre gab es gute Ernten und schlechte Ernten, manchmal sorgte das Wetter gar für Ernteausfälle“, so Büchin. Auch in diesem Jahr gebe es bereits Gebiete, die 2024 nichts ernten werden, bedauerte der Winzer. Offiziell eröffnet wurde der Weinmarkt traditionell von der Markgräfler Weinprinzessin. Lucia Winterhalter betonte: „Mit sehr guten Weinen lassen sich auch sehr gute Gespräche führen.“ Den Beweis lieferten Hunderte von Gästen im Laufe des Abends im Bürgerhaus.