Müllheim „Gutes tun und gewinnen“

Müllheim. Zum sechsten Mal findet die Adventskalenderaktion des Lions-Clubs Müllheim-Neuenburg zugunsten sozialer Projekte statt. Unter dem Motto „Gutes tun und gewinnen“ startet der Verkauf am Freitag, 17. November, auf dem Müllheimer Wochenmarkt.

Es gibt Preise im Gesamtwert von mehr als 9000 Euro zu gewinnen. Der Erlös aus dem Kalenderverkauf wird an hilfsbedürftige Menschen in der Region gespendet, ganz im Sinne des Leitspruchs der Lions-Clubs weltweit „We serve – wir helfen!“.

„Mit dem Erlös aus der Adventskalenderaktion 2017 werden Lebenshilfe Müllheim und Umgebung, der Verein SOS – werdende Mütter in Neuenburg sowie die Jugendarbeit der Städte Müllheim und Neuenburg unterstützt“, erklärt Axel Brasse, Präsident des Lions-Clubs Müllheim-Neuenburg.

Hinter den Türchen des Adventskalenders verbergen sich wertvolle Sachpreise, die von Unternehmen und Einzelpersonen aus der Region Müllheim und Neuenburg gespendet wurden. In der Adventszeit werden die Gewinner täglich ausgelost und die jeweiligen Losnummern auf der Homepage des Lions-Clubs (www.lc-muellheim-neuenburg.de) sowie bei den Volksbank-Filialen in Müllheim und Neuenburg sowie in den Geschäften von Buck-Moden veröffentlicht.

Essens- und Einkaufsgutscheine, Weinpräsente sowie Goldbarren gehören zu den Gewinnen. Hauptpreis ist ein Reisegutschein im Wert von 1500 Euro. „Ohne die großzügige Unterstützung von Firmen und Geschäftsleuten aus der Region, die Gewinne im Gesamtwert von rund 9000 Euro zur Verfügung stellten, wäre dieser Kalender nicht möglich gewesen“, erläutert Brasse.

Insgesamt haben die Adventskalenderaktionen der vergangenen Jahre rund 50 000 Euro in die Kassen des Lions-Club Müllheim-Neuenburg gespült, die vollständig verwendet werden, um soziale Projekte in Müllheim und Neuenburg zu unterstützen. Deshalb sei, so Brasse, der Lions-Club Müllheim-Neuenburg sowohl den Spendern für die Gewinne als auch den Käufern zu großem Dank verpflichtet.

Verkaufsstellen:

Der Lions-Adventskalender ist am 17., 18. und 25. November auf dem Wochenmarkt in Müllheim, am 18. und 25. November im Hela-Markt Müllheim, im E-Center Müllheim sowie im Edeka-Markt Sutter in Buggingen an den Verkaufsständen des Lions-Clubs und ab dem 17. November in den Modehäusern Buck in Müllheim und Neuenburg erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt fünf Euro pro Kalender.