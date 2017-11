Müllheim Häschen am laufenden Band

Bunte Waschlappen türmen sich, Nadeln, Schachteln mit verschiedenfarbigen Nähfäden und Seifen liegen für die weiteren Produktionsschritte bereit – die lichtdurchflutete Wohnung von Anke Ziebold in der Seniorenwohnanlage im Unteren Brühl 8 in Müllheim gleicht derzeit eher einer Nähwerkstatt als einer gemütlichen Seniorenwohnung.

Müllheim. Produziert werden seit gut drei Wochen „Häschen am laufenden Band“. Obwohl selbst mehr als gezeichnet vom Schicksal will Ziebold „Menschen helfen, denen es noch schlechter geht als ihr“. Konkret heißt das, dass die Seniorin das DRK-Projekt „Glückspfoten“ und die Aktivitäten der im September neu errichteten DRK-Tagespflege im Rotkreuzhaus in Müllheim unterstützen will.

„Trotz meiner vielen Krankheiten hatte ich unheimlich viel Glück – fünf Mal war ich dem Tode nah und wurde immer wieder gerettet“, berichtet die aufgeweckte ältere Dame. Durch das eigene Tun will sie für sich und andere mehr Lebensfreude schaffen. Zur Krankengeschichte gehören unter anderem fünf Herzinfarkte, Diabetes, Herz- und Lebererkrankungen und eine Unterschenkelamputation, die aber die Lebensfreude und Schaffenskraft der älteren Dame wenig beeinträchtigen. „Ich war schon immer eine ‚Basteltante‘ und das Basteln ist für mich eine gute Therapie und Ablenkung – so komme ich schon nicht auf krumme Gedanken“, erklärt Ziebold.

So produziert sie also derzeit praktische Häschen, gefertigt aus einem Waschlappen und einem Stück Seife – 200 sind das Ziel. Die Hälfte ist bereits fertiggestellt. Verkauft werden sollen die bunten Häschen in der Vorweihnachtszeit. „Die Hasen sind ein ideales kleines Geschenk, ein schönes ‚Mitbringsel‘ im Advent, zum Nikolaus oder zu Weihnachten – vor allem, wenn man keine Schokolade, Pralinen oder Alkohol verschenken möchte“, weiß die engagierte „Basteltante“.

Zum Preis von 3,75 Euro pro Stück können die Hasen zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr) in der Geschäftsstelle des DRK-Kreisverbands, Moltkestraße 14a, käuflich erworben werden. Eine weitere Verkaufsstelle betreibt Ziebold in der Seniorenwohnanlage im Unteren Brühl 8 selbst. Gerne nimmt sie telefonisch Bestellungen auf, die dann persönlich abgeholt werden können. Die Erlöse aus dem Verkauf fließen jeweils zur Hälfte in das Projekt „Glückspfoten“ des DRK-Kreisverbands und in die Aktivitäten der DRK-Tagespflege. Unter anderem sollen weitere seniorengerechte Spiele angeschafft oder Ausflüge ermöglicht werden. Das Projekt „Glückspfoten“, welches Besuchshunde in Pflegeeinrichtungen einsetzt, soll Abwechslung in den Alltag von Heimbewohnern bringen.

n Kontakt und weitere Informationen: Anke Ziebold, Tel. 07631/9373839, und Frank Schamberger von der DRK-Servicestelle Seniorenarbeit, Tel.: 07631/18050 oder E-Mail: f.schamberger@drk-muellheim.de.