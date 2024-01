Müllheim: Haushalt einstimmig verabschiedet

Im Ergebnishaushalt werden ordentliche Erträge in Höhe von 64,13 Millionen Euro bei den ordentlichen Aufwendungen knapp 66,7 Millionen Euro ausgewiesen. Das bedeutet ein Minus beim ordentlichen Ergebnis von 2,56 Millionen Euro. Im Finanzhaushalt rechnet Beigeordneter und Finanzdezernent Günter Danksin mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6,3 Millionen, entsprechende Auszahlungen fallen in Höhe von rund 63,2 Millionen Euro an. Das ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss von etwa 101 950 Euro.

Kreditaufnahme geplant

Um die vielen geplanten Investitionen finanzieren zu können, ist eine Kreditaufnahme von 8,6 Millionen Euro für das kommende Jahr vorgesehen. Vermutlich wird der Betrag aber nicht komplett gebraucht, weil erfahrungsgemäß nicht alle Projekte umgesetzt werden. In der Satzung stehen weitere Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von knapp 9,64 Millionen Euro für bereits beschlossene Projekte, die im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung in die Umsetzung gelangen sollen. Die Hebesätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert. Die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bleibt bei 350 von Hundert, die für bebaute Grundstücke bei 400 von Hundert und die Gewerbesteuer bei 380 von Hundert.