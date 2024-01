Müllheim: Hudeli hören Gras wachsen

Die „Müllemer Hudeli“ hören das sprichwörtliche Gras wachsen. So präsentiert sich die diesjährige „Hudeli-Zittig“ als „Müllheims Kiffer-Magazin No. 1“. Die Fasnachtszeitung erscheint in einer Auflage von 1100 Exemplaren und ist ab sofort für drei Euro erhältlich. Die Fasnachtszittig ist der Vorbote zur erwarteten Freigabe von Cannabis, die im Frühjahr erfolgen soll. So haben die „Hudelis“ unter anderem Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach als Briefkastenonkel gewinnen können. Ein Glanzlicht ist traditionell der herausnehmbare Mittelteil, der in diesem Jahr dem „Cannabis Social Club“ gewidmet ist. Aber auch der Blicke über den Müllheimer Tellerrand in die Nachbargemeinden fehlt nicht.