Müllheim: Insgesamt 93 Bewerber treten für die Wahl zum Müllheimer Gemeinderat an

Bürgermeister Martin Löffler freut sich in einer Pressemitteilung über das große bürgerschaftliche Engagement. Für die Wahl des Gemeinderats sind vier Wahlvorschläge mit 93 Bewerbern eingegangen. 26 Kandidaten treten für die CDU an, 25 für die Freie Wähler Gemeinschaft, 18 für die SPD sowie 24 für die Grünen. Für den Ortschaftsrat Britzingen sind des zwei Listen mit insgesamt 14 Kandidaten, in Feldberg sind es zwei Wahlvorschläge mit 15 Bewerbern und in Niederweiler zwei Listen mit 18 Kandidaten. Für die Wahl des Hügelheimer Ortschaftsrats gibt es drei Listen mit 15 Kandidierenden. Die Kandidaten spiegeln ein breites Spektrum an Kompetenzen und Erfahrungen wider und setzen sich für vielfältige Ziele ein.