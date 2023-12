Müllheim Jahresrückblick: Müllheim und das Markgräflerland

Markgräfler Museum

In seiner Zeit hat sich das Markgräfler Museum vom elitären Kunsttempel des vergangenen Jahrhunderts zu einer Einrichtung entwickelt, die breite Bevölkerungsschichten anspricht. Das Markgräflerland ist in den vergangenen Jahren zu seinem Steckenpferd geworden. Die Region steht heute für hohe Lebensqualität in ganz vielen Bereichen, erklärte er anlässlich seines Wechsels im Interview mit unserer Zeitung.

Der Name Markgräflerland habe eine große identitätsstiftende Kraft, obwohl er erst um 1840 geprägt worden ist. Merk freut sich darüber, dass die Stadt seit diesem Jahr „Müllheim Markgräflerland“ heißt. Seit Donnerstag, 27. April, hat die Stadt einen neuen Namen, was mit einer kleinen Feierstunde in der Müllheimer Martinskirche gefeiert wurde. „Wir feiern nichts weniger als einen neuen Namen“, hatte Müllheims Bürgermeister Martin Löffler betont.