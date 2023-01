Müllheim Junge Philharmonie gastiert

Weitere Informationen: Neujahrskonzert mit der Jungen Philharmonie Köln, Termin: Freitag, 13. Januar, 19 Uhr (Einlass Bürgerhaus ab 18 Uhr, Saaleinlass ab 18.30 Uhr); Ort: Bürgerhaus Müllheim, Eintritt: Tickets gibt es unter www.reservix.de, an den Reservix-Vorverkaufsstellen, in der Tourist-Information Müllheim und an der Abendkasse (nach Verfügbarkeit).