Zwei Tage Europapark-Eintritt plus Übernachtung für vier Personen, Original-Bilder von heimischen Künstlern, Wein, Konzertkarten, Restaurantgutscheine, Bücher, Schmuck – das alles steckt in den 2000 Ostereiern, die das Hilfswerk des Lions-Clubs Markgräflerland am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, von 9 bis 18 Uhr im Hieber-Markt in Müllheim zum Preis von fünf Euro pro Stück verkauft.