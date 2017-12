Müllheim Markgräfler Symphonieorchester und die nordische Romantik

Das Markgräfler Symphonieorchester unter der Leitung von Uwe Müller-Feser spielt am Samstag, 16. Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, seine Weihnachtskonzerte im Kurhaus in Badenweiler. Die nordische Romantik des norwegischen Komponisten Edvard Grieg prägt den ersten Teil des Konzerts. Auf dem Programm steht die Ouvertüre „Im Herbst“, die in voller Orchesterbesetzung die herbstliche Atmosphäre von Griegs Heimat farbig schildert. Es folgt Griegs Klavierkonzert a-moll, das thematisch an die Ouvertüre anknüpft, da es alle Elemente nordischer Folklore verarbeitet. Solist ist der spanisch-deutsche Pianist Alfonso Goméz. Er ist Professor an der Hochschule für Musik in Freiburg und Dozent an der Staatlichen Hochschule für Musik. Die darauf folgende Symphonie ist dem ausgehenden Lutherjahr gewidmet, bleibt aber in der Romantik verwurzelt. „Reformationssymphonie“ wird die fünfte Symphonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy auch genannt, da er sie anlässlich der 300-Jahrfeier des 1530 verfassten Augsburger Bekenntnisses komponierte.

Karten können im Vorverkauf zu 24 Euro in der ersten Kategorie und 19 Euro in der zweiten Kategorie erworben werden. Die Verkaufsstellen sind die Sparkasse Badenweiler und alle Vorverkaufsstellen von Reservix.de. Foto: zVg