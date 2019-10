Müllheim Martin Löffler wird Bürgermeister

Ausgesprochen ruhiger Wahlkampf

Wahlberechtigt waren 14 942 Bürgerinnen und Bürger, von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht hatten 7428.

2011, als Astrid Siemes-Knoblich im zweiten Wahlgang zur Bürgermeisterin von Müllheim gewählt worden war, hatten im ersten Wahlgang 58 und im zweiten 57 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Hinter Müllheim liegt ein ausgesprochen ruhiger Wahlkampf. Die Kandidaten hatten sich in der offiziellen Vorstellung moderat und sachorientiert präsentiert. Martin Löffler hatte als erster Bewerber bereits am 7. August seine Kandidatur bekannt gegeben und in der zentralen Wahlveranstaltung am 1. Oktober an die Wählerschaft appelliert: „Sie sollten hier keine Experimente mehr machen.“ Die richtige Ausbildung und eine große Berufserfahrung sowie die gute Vernetzung in der Region waren weitere Aspekte, mit denen er sich in seiner Vorstellungsrede empfahl.

Nach der offiziellen Bekanntgabe des Wahlergebnisses hatten sich viele Bürger im Müllheimer Bürgerhaus eingefunden, um dem neuen Rathauschef persönlich zu gratulieren.