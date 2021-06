Müllheim Mehr Selbstständigkeit und Lebensfreude im Alter

Bewegung und körperliche Aktivität sind zentrale Bausteine zum Erhalt der selbstständigen Lebensführung. Die DRK-Bewegungsangebote für Senioren zielen seit mehr als 40 Jahren darauf ab, Menschen beim Erhalt der Selbstständigkeit zu unterstützen, ob in der Gruppe am Wohnort oder auch in Einrichtungen. Wer ein gutes Körpergefühl hat, bewegt sich sicherer durch den Alltag. Diese Selbstsicherheit kann geübt werden. Jeder verhinderte Sturz sei Grund genug, sich für den „Aktivierenden Hausbesuch“ des DRK zu entscheiden. Die Gruppe der älteren, allein zu Hause lebenden Menschen nimmt stetig zu. Diesen Bedarf hat das Rote Kreuz erkannt. Für den Personenkreis älterer Menschen, die zu Hause leben, aber das Haus nicht mehr verlassen können, gibt es den „Aktivierenden Hausbesuch“, ein aufsuchendes gesundheitsförderndes Angebot, welches zunehmend nachgefragt wird. Die zukünftigen Anleiter werden in einem zweiteiligen Kurs vom DRK-Landesverband Badisches Rotes Kreuz qualifiziert. Der erste Teil des Kurses wird im Juli im Rotkreuzhaus Müllheim stattfinden, der zweite Teil ist im DRK-Kreisverband Bühl geplant. Die Ehrenamtlichen erhalten eine Aufwandsentschädigung.

Weitere Informationen: Interessierte können sich mit Lucia Hagen, Einsatzleiterin für den „Aktivierenden Hausbesuch“ in Verbindung setzen. Sie steht bei Fragen und für weitere Informationen unter Tel. 07631/18 05 16 (Montag 16 bis 17.30 Uhr und Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr) oder per E-Mail an servicestelle@drk-muellheim.de zur Verfügung.