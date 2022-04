Müllheim Mit 73 Jahren noch in der häuslichen Pflege tätig

Seit 2012 arbeitete Rodehorst im häuslichen Pflegedienst des Deutschen Roten Kreuzes im Kreisverband Müllheim und war in den vergangenen Jahren überwiegend im Spätdienst unterwegs. Mit 73 Jahren geht sie nun in den verdienten Ruhestand. „Verdient“ – das kann man mit Fug und Recht behaupten. Wer bis zum 73. Lebensjahr noch diesen Beruf ausübt, der ist eine absolute Ausnahme und deshalb gebührt Gitta Rodehorst Anerkennung und Respekt, heißt es in einer Mitteilung des DRK-Kreisverbands.

Über die vielen Jahrzehnte in der Pflege bekam Gitta Rodehorst die politischen und gesellschaftlichen Fehler mit, die sich immer wiederholen, verschärfen und sich mittlerweile soweit zuspitzen, dass der Pflegeengpass zum Pflegenotstand geworden ist – nicht nur durch Corona. Oftmals halten jüngere Kollegen den stetig wachsenden Herausforderungen in der Pflege nicht mehr Stand. Sie kehren diesem Beruf den Rücken zu. Gitta Rodehorst würde trotzdem auch heute wieder die Ausbildung zur Krankenschwester machen und ihre Patienten mit Herz und Verstand pflegen. Deshalb konnte das Abschiedsgeschenk auch nur ein Herz sein. Und so wurde sie mit zahlreichen guten Wünsche und Dankesworten von Pflegedienstleiterin Martina Ohrmann und dem Team des Pflegedienstes sowie der Kreisgeschäftsführerin Gerlinde Engler in den neuen Lebensabschnitt verabschiedet.