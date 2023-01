Die schulunabhängigen DELF-Prüfungen bescheinigen den Schülern die europaweit einheitlichen Niveaus B1 und B2. Sie sind deshalb für Bewerbungen im französischsprachigen Ausland besonders wichtig – etwa für ein Studium in Frankreich oder einen Arbeitsplatz in der Schweiz. Dagonneau leitet die freiwillige Arbeitsgemeinschaft, in der sich die Schüler im vergangenen Schuljahr intensiv auf die Prüfungen vorbereitet haben. Beurteilt werden die Bereiche Hörverstehen, Textverständnis, Textproduktion und die Fertigkeit im Sprechen.

„Es ist ein toller Moment, den Schülern die Diplome zu überreichen. Durch die Corona-Unterbrechungen war nicht immer klar, ob wir in unserem Zeitplan bleiben können. Umso schöner ist es jetzt, dass die Schüler ihre Auszeichnungen in den Händen halten“, sagte Dagonneau zufrieden bei der Übergabe in der Schule.