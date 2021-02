Müllheim Mit Humor und spitzer Feder

Sie erscheint am Donnerstag, 11. Februar, in einer Auflage von 1200 Exemplaren, die an zahlreichen Verkaufsstellen zu erwerben ist. Mit einem Preis von zwei Euro ist die Hudeli-Zittig trotz Seitenstärke (48 Seiten inklusive Umschlagseiten) und aufwändiger Gestaltung ein günstiges närrisches Vergnügen. „Wir haben angesichts der klammen Kassen bewusst auf eine längst fällige Preiserhöhung verzichtet“, betonen die Schriibstübler.

Apropos Kosten: Um die Druckkosten finanzieren zu können, braucht es auch Firmen, die die Produktion mit einer Anzeigenschaltung finanzieren. Um auch da ein solidarisches Zeichen zu setzen, wurde den Firmen ein nicht unerheblicher Rabatt gewährt. Jetzt hoffen die Hudelis und ihre Schriibstübler, dass das närrische Werk von der Bevölkerung entsprechend nachgefragt wird.

Verkaufsstellen sind: Bäckerei Kirschner (in allen drei Geschäften) in Müllheim, Lotto Parnemann, Metzgerei Pfunder, Apotheke am Schillerplatz, Lotto- und Tabakwaren Sabine Joos, Aral Tankstelle, Schreibwaren Schmidt, Bäckerei Kotz, Metzgerei Brunner & Rüdlin Hügelheim, Hieber’s Lädele Niederweiler, Schreibwaren Ketterer Neuenburg.