Müllheim Modern mit städtischem Charakter

Die Volksbank Breisgau-Markgräflerland baut seit November ihr Gebäude an der Müllheimer Werderstraße um. Den Kunden steht seither in der Wilhelmstraße 3 (Fußgängerzone) eine Interimslösung zur Verfügung, die alle Service- und Beratungsleistungen bietet, schreibt die Volksbank in einer Mitteilung.