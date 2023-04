Müllheim Müllheim heißt jetzt Müllheim im Markgräflerland

Grußworte

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz gratulierte zur Entschlossenheit den Namen zu ändern und nicht nur einen Zusatz zu machen. Auch Weil am Rhein blicke auf eine Namensänderung zurück. Als die Einwohnerzahl von Weil und Friedlingen nach dem ersten Weltkrieg durch die Eisenbahn und die Textilindustrie stieg hatte dies auch eine Namensänderung zur Folge. Im Jahr 1927 erhob das Badische Innenministerium das Dorf zur Stadt. Der Name sei damals lange diskutiert worden. „Weil an der Wiese“ war lange im Gespräch, bis jemand festgestellt hat, das die Gemarkung gar nicht an der Wiese liegt. Alternativen waren Weil am Tüllinger und Weil bei Lörrach, was laut Dietz ganz schnell verworfen wurde. Weil am Rhein sollte es dann werden, was in Alt-Weil nicht unumstritten war, ist der Rhein von dort fünf Kilometer entfernt.