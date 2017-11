Müllheim Müllheim ruft zur Mitarbeit auf

Müllheim. Der Internationale Beirat Müllheim sucht neue ehrenamtliche Mitglieder. Insbesondere ausländische Bürger mit Migrationshintergrund sollen angesprochen werden.

Das Gremium, dem auch Stadträte angehören, berät den Gemeinderat und die Verwaltung in allen Fragen rund um die Themen Integration und Zuwanderung, setzt maßgebliche gesellschaftliche Impulse und soll zugleich Interessenvertretung für alle Menschen mit Migrationserfahrung sein. Dabei wird sich der Beirat zukünftig auch verstärkt dafür einsetzen, dass eine Gleichbehandlung von den schon länger in Müllheim lebenden Menschen mit Migrationshintergrund und den in Müllheim lebenden Flüchtlingen erreicht wird, heißt es in einer Pressemitteilung. Begleitet und unterstützt wird der Beirat von der Stadtverwaltung.

Bewerbung ist ab 18 Jahren möglich

Als Mitglied des Beirats kann sich bewerben, wer mindestens 18 Jahre alt ist, seinen Hauptwohnsitz in Müllheim oder den Ortsteilen hat, über gute Deutschkenntnisse verfügt und eine ausländische und/oder deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Wünschenswert wären Bürger Müllheims mit verschiedenen Nationalitäten, Kulturen und Sprachkenntnissen. Von Vorteil wären zudem Kompetenzen in einem der Themenbereiche Erziehung und Bildung, Sprachförderung, Arbeit und Einkommen, Wohnen, Gesundheit, Teilhabe und Partizipation.

Die Bewerbung erfolgt schriftlich mittels eines Bewerberbogens. Dieser kann unter www.muellheim.de/internationaler-beirat heruntergeladen oder per ­E-Mail an mkampmann@ muellheim.de angefordert werden. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Dezember. Für Fragen steht Marion Kampmann unter Tel. 07631/801157 zur Verfügung, außerdem Mila Bradl (Italien), Tel. 07631/2585; Nelda Gräfin von Sponek (USA), Tel. 07631/937910; Roland Hess (Schweiz), Tel. 07631/2449; Tomislav Slogar (Kroatien), Tel. 07631/8436 und Dilek Uzar (Türkei), Tel. 07631/ 170965.