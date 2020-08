Ein „Clout Bogenschießen“ findet am Samstag, 5. September, ab 9 Uhr, auf dem Segelfluggelände des Markgräfler Luftsportvereins statt. Endlich einmal den Flug der eigenen Pfeile auf lange Entfernungen beobachten zu können auf der hervorragend dafür geeigneten Start- und Landebahn des Segelflugplatzes Müllheim. Gleichzeitig auszutesten, wie nah man an das weit entfernte Ziel herankommt, heißt es in einer Mitteilung der Schützengesellschaft 1563 Müllheim. Zu absolvieren sind zwölf Runden mit jeweils sechs Pfeilen. Neben der traditionellen 165-Meter-Entfernung gibt es noch zwei nähere Distanzen mit 75 und 125 Metern für die leichten Bögen. Die Wurzeln dieser Turnierform reichen bis ins Mittelalter zurück und noch zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als der Bogen seine ursprüngliche Bedeutung allmählich verlor, verfügte der englische König Heinrich VIII. per Gesetz, dass ein jeder männliche Engländer sich sonntags im Bogenschießen zu üben habe: „at the clouts“ – auf eine Entfernung von 165 Metern. Es gibt eine Klasse für alle Bögen, Pfeile aller Art sind erlaubt, Heulspitzen sind willkommen. Visier und Stabilisatoren sowie Direktbeschuss sind nicht erlaubt ebenso Compound-Bogen aus sicherheitstechnischen Gründen. Schützen in historischer Gewandung sind gern gesehen und Zuschauer willkommen. Bei schlechter Witterung findet das Turnier nicht statt. Weitere Infos unter www.clout-bogenschiessen.de Foto: zVg