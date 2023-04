Müllheim Müllheims bedeutende Rolle in der Badischen Revolution

Für Jan Merk ist es als Museumsleiter ein fulminanter Endspurt, sagte Beigeordneter Günter Danksin mit Blick auf diese Ausstellung. Die Badische Revolution, so der Beigeordnete weiter, sei ein wichtiges Thema für den Museumsleiter und Historiker.

Demokratie verteidigen

Dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, zeigten die Ereignisse und Folgen der Badischen Revolution in den beiden Jahren 1848 und 1849, als die Anhänger der demokratischen Bewegung gegen die Fürsten aufbegehrten. „Die Demokratie muss immer wieder verteidigt und errungen werden“, betonte Danksin in seiner Ansprache mit Bezug zur Gegenwart. Während dieser Revolution habe Müllheim eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. So verkündete Gustav Struve beim zweiten badischen Aufstand am 23. September 1848 die deutsche Republik vom Balkon des heutigen Gasthauses Stadthaus am Marktplatz. Struve forderte, so zitierte der Beigeordnete aus den Geschichtsbüchern, „Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle“ Schon beim ersten Aufstand unter Friedrich Hecker im Frühjahr 1848 hatte die Stadt eine nicht unwesentliche Rolle, diesmal als Militärstandort, gespielt. Auch wenn die demokratische Bewegung damals zuerst das Nachsehen hatte, so gilt die Reichsverfassung von 1849 als Vorbild sowohl für die Weimarer Republik als auch für das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Beigeordneter Danksin dankte dem Team des Museums und des Stadtarchivs für das Engagement und verwies auf das umfangreiche Begleitprogramm zur Ausstellung, die erst am 10. September enden wird.