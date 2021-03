Müllheim Museum und Mediathek öffnen

Sollte die Inzidenz im Landkreis auf über 100 ansteigen, haben die Einrichtungen dann auf alle Fälle die nötigen Vorkehrungen für eine spätere Öffnung bereits getroffen. Veranstaltungen mit Publikum bleiben zunächst bis Ende März untersagt.

Kulturdezernent Jan Merk hofft für alle Kulturakteure, dass der „nun von der Politik vorgegebene Strategiemix aus kontrollierter, gestaffelter Öffnung, vermehrter Testung und Impfung tatsächlich behutsam eine neue Phase im Umgang mit der Pandemie einleiten kann.“

Mediathek

Das Team der Mediathek empfängt unter diesen Voraussetzungen ab Dienstag, 16. März, wieder Publikum. Eine Person, ein Paar oder eine Familie kann nach vorheriger Terminvergabe für maximal 30 Minuten in die Mediathek kommen und sich Medien aussuchen. Möglich ist es auch, sich einen Computer reservieren zu lassen, um ins Internet zu gehen oder sich etwas auszudrucken. Terminreservierungen erfolgen bevorzugt per E-Mail an mediathek@muellheim.de oder unter Tel. 07631/74 77 60.

Daneben hält die Mediathek auch das Angebot „click & collect“ aufrecht. Weiterhin können die mit Wunschmedien oder mit Überraschungsmedien gepackten Taschen bestellt und abgeholt werden. Abholung ist mit Termin während der Öffnungszeiten möglich: Dienstag und Freitag von 10 bis 13 sowie 15 bis 18 Uhr; Mittwoch von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 14 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Markgräfler Museum

Für den individuellen Ausstellungsbesuch plant das Markgräfler Museum die Öffnung ab dem 19. März, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Auch hier ist eine Voranmeldung für ein maximal einstündiges Zeitfenster erforderlich, unter der Woche im Museumsbüro per E-Mail an museum@muellheim.de oder unter Tel. 07631/ 80 15 20 zu den Öffnungszeiten sowie am Wochenende auch unter Tel. 07631/80 15 23.

Es gilt Maskenpflicht und eine Obergrenze von 20 Personen gleichzeitig, der Besucherservice achtet auf das Einhalten der Verhaltensregeln. In den großen, gut lüftbaren Räumen ist wie bereits im vergangenen Sommer ein Rundgang vorgegeben, um unnötige Begegnungen zu vermeiden.

Neben den zugänglichen Teilen der Dauerausstellung können drei Sonderausstellungen besucht werden: im Foyer die Cartoonausstellung „Tomi Ungerer – Zum 90. Geburtstag“, im Obergeschoss die Kunstausstellung „Eigensinnige Welten. Die Malerin Else Blankenhorn (1873 bis 1920)“ und im Dachgeschoss die Ausstellung „Typisch Corona“ mit Sammelstücken aus der Bevölkerung, die am 28. März endet.

Frick-Mühle

In der Frick-Mühle laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen für einen Beginn der Museumssaison im späteren Frühjahr.

Stadtarchiv

Für dringende Recherchen bietet das Stadtarchiv ab April nach Vorabsprache unter E-Mail sdirschka@muellheim.de oder unter Tel. 07631/80 15 25 wieder Termine an.

Tourist-Info

Die Tourist-Info steht für Anfragen offen, bevorzugt per E-Mail an touristik@muellheim.de oder unter Tel. 07631/80 15 00.