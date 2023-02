Müllheim Närrischer Lindwurm zieht durch die Straßen

Sie feierten, tanzten und freuten sich an der bunten Narrenschau aus nah und fern: Von den Schellädeggi aus Hambrücken bei Karlsruhe über die Glottertäler Triibl bis zu den Hertemer Lochwaggis vom Hochrhein. Besonders stark vertreten waren in diesem Jahr in Müllheim Zünfte und Cliquen vom Kaiserstuhl, da der sonst parallel stattfindende Umzug in Merdingen dieses Jahr ausfiel.