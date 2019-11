Müllheim Neue Wege beim Fahrzeugkauf

Angespannte Haushaltslage der Stadt

Nachdem der alte Kleinlastwagen nach 28 Jahren zu viele Mängel aufwies, um eine erneute TÜV-Zulassung zu erhalten, stand der Kauf eines neuen Transporters an. Angesichts der angespannten Haushaltslage der Stadt mussten sich die Verantwortlichen dabei allerdings Gedanken über eine möglichst kostengünstige Anschaffung machen und haben dabei auch Alternativen zum Neuwagenkauf in die Überlegungen miteinbezogen. Unterstützung gab es hierbei vom Autohaus Schmolck in Emmendingen, heißt es vonseiten der Stadt weiter. Schließlich entschied man sich für den Kauf eines gebrauchten Sprinters, der anschließend von der Firma Ernst und König Sonderfahrzeuge in Herbolzheim zu einem einsatzfähigen Feuerwehrfahrzeug umgebaut wurde.

Neues Fahrzeug kostet 68 000 Euro

Das Fahrzeug ist mit einer speziellen, klappbaren Laderampe versehen, auf denen die bremsbaren Rollcontainer ein- und ausgeladen werden können. Insgesamt kostete das Fahrzeug 68 000 Euro, davon entfielen auf die Umbau- und Lackierarbeiten 38 000 Euro. Fördermittel gab es dafür in Höhe von etwa 4700 Euro.

Mit dem Kauf eines Gebrauchtwagens und dem anschließenden Umbau habe die Müllheimer Feuerwehr bei der Erneuerung ihres Fuhrparks Neuland betreten. Umso mehr freue man sich nun über das gelungene Ergebnis des Umbaus, der die Erwartungen und die Anforderungen an einen GW-T in allen Bereichen voll und ganz erfülle. Dies sei letztendlich auch der guten Zusammenarbeit mit dem Umrüster Ernst und König zu verdanken gewesen, der alle Anforderungen und Ideen professionell und akkurat umgesetzt habe, so Gesamtfeuerwehrkommandant Michael Stöcklin.