Müllheim Onlinekonzert mit Akkordeon

Durch die Online-Plattform Jitsi ist es möglich, dass sich alle Teilnehmer in Echtzeit sehen, teilt das DRK mit. Um an diesem Angebot teilnehmen zu können, benötigt man eine E-Mail-Adresse und einen Laptop oder ein Tablet respektive Smartphone mit Kamera, auf dem man sich die hierfür nötige datensichere Jitsi-App installiert. Per E-Mail bekommt man nach der Anmeldung beim Roten Kreuz einen Link zugesandt über den man am Nachmittag teilnehmen kann. Per Mausklick öffnet sich automatisch die Video-Verbindung in einem Browser oder in der App. Liederblätter zum Mitsingen werden via E-Mail zugesandt. Das Angebot wird über den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes gefördert.

Wer sich näher über die DRK-Onlinekonzerte informieren will, kann sich via E-Mail an die Servicestelle Seniorenarbeit des DRK-Kreisverbands Müllheim, servicestelle@drk-muellheim.de, oder an Frank Schamberger, Abteilungsleiter Soziale Dienste, Tel. 07631 / 1805-15, wenden.