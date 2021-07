Müllheim Picknick im Bürgerhauspark

Jazz in Gärten

Dazu zählt die Reihe „Jazz in Gärten“, die der Müllheimer Gitarrist Peter Kleindienst ins Leben gerufen hat. Zu den sechs Gartenkonzerten am 4., 11. und 25. Juli, am 7. und 29. August sowie am 4. September gesellt sich ein Konzert am Samstag, 17. Juli im Innenhof des Markgräfler Museums. Allen Konzerten gemein ist die auf 30 bis 50 Personen beschränkte Besucherzahl. Tickets kosten 17 Euro und sind unter www.jazzamschoenberg.de erhältlich.

Picknick und Musik

Urlaubsstimmung verspricht die geplante Reihe „Picknick und Musik“ im Bürgerhauspark. An drei Donnerstagabenden (22. Juli, 5. August und 2. September) gibt es Livemusik und verschiedene gefüllte Picknick-Körbe für zwei oder vier Personen. Platz ist für 100 Personen mit 30 Liegeplätzen im Park für je zwei sowie zehn Stehtischen für vier Personen.

Museumshof

Im Innenhof des Markgräfler Museums findet am Samstag, 24. Juli, 20 Uhr, eine Märchensoirée mit Musik unter der Überschrift „Das größte Geheimnis des Lebens ist der Tod“ statt. Der Museumshof ist auch Kulisse einer Veranstaltung zum „Europäischen Tag der jüdischen Kultur“ am Sonntag, 5. September, sowie eines Vortrags zum Tag des Geotops am Sonntag, 19. September, mit dem Titel „Luginsland und auch darunter“.

Frick-Mühle

Der Museumsverein bietet jeden ersten Samstag und dritten Sonntag im Monat jeweils von 15 bis 17 Uhr Vorführungen im Mühlenmuseum an. Im Außenbereich der Frick-Mühle soll am Freitag, 30. Juli, ab 19.30 Uhr der mehrfach verschobene Konzertabend „Mit den Zeiten. Lieder, Balladen und Geschichten aus dem Markgräflerland“ mit dem Liedermacher WoGer (Wolfgang Gerbig) und dem Autor Harald Gritzner stattfinden.

Markgräfler Museum

Das Markgräfler Museum zeigt ab 29. Juli die Sonderausstellung „Die Nachkriegsjahre 1945-1952“. Diese gliedert sich in die Teile „Müllheim unter der Tricolore“, Filminterviews mit Zeitzeugen sowie das „Polenfeld“ auf dem Hauptfriedhof, erklärte der Kulturdezernent und Museumsleiter Jan Merk.

Weitere Veranstaltungen seien geplant. Die Stadt wolle auch private Initiativen, Vereine und die Gastronomie beim Neustart des Kulturlebens unterstützen, betonte Danksin.

