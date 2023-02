Der Jugendchor „Power of Singers“ freut sich über den Erfolg seiner jüngsten Mitglieder bei „Jugend musiziert“ im Regionalwettbewerb Freiburg. Die neunjährigen Marta Giachino und Juliana Schell sowie die elfjährige Emina Elezkurtaj aus Müllheim haben in ihrer jeweiligen Altersstufe einen ersten Preis errungen. Der elfjährige Maris Siegin aus Bad Bellingen schafft mit 24 Punkten sogar die Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Die vier Nachwuchssänger, die bei der Chorleiterin Anette Hall Gesangsunterricht haben, wurden von Valerie Schock begleitet. Sie singt ebenfalls im Chor „Power of Singers“. Mädchen und Buben ab acht Jahren sowie Jungen und Mädchen bis 27 Jahre sind eingeladen, am Donnerstagabend mit dem Jugendchor zu proben. Interessierte können sich unter Tel. 0170/344 12 65 oder per E-Mail an powerofsingers@web.de melden. Videos des Chors sind bei YouTube unter Power of Singers Müllheim zu finden.