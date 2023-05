Müllheim Speed-Dating mit Berufen

Die Berufsorientierung und die Begleitung von Schülern bei der Berufsfindung spielt an der Alemannen-Realschule schon lange eine wichtige Rolle. Deshalb wurde die Realschule mit dem Berufswahlsiegel „BORIS“ ausgezeichnet und erneut rezertifiziert, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Ein wichtiger Baustein der Berufsorientierung war bisher der Berufsvorstellungsabend für die Neuntklässer. Dieser wurde nun zum „Professional-Speed-Dating-Day“ weiterentwickelt, so dass sowohl für Unternehmen als auch die Schüler noch mehr Möglichkeiten geboten werden, heißt es in der Mitteilung weiter.