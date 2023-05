Müllheim Stadt hat Belegungsrecht für 22 Wohnungen

Gemeinderat will sozialen Wohnungsbau

„Bald wird der achte Kran in diesem Baugebiet seine Arbeit aufnehmen“, sagte Bürgermeister Martin Löffler, der dieses Projekt als wahrscheinlich das wichtigste im Bereich sozialer Wohnungsbau in Müllheim beschreibt. Die Idee sei aus der Mitte des Gemeinderates geboren worden, diese Fläche für den sozialen Wohnungsbau zu reservieren. Entsprechend bot die Stadt dieses Grundstück an einen entsprechenden Investor zu einem Preis von 300 Euro pro Quadratmeter, vorausgesetzt jener Investor stelle das beste städtebauliche Konzept als Ergebnis eines Wettbewerbs vor und garantiere einen entsprechenden günstigen Mietpreis. „Hier setzte sich die Treubau Freiburg gegen andere Mitbewerber durch“, so Löffler weiter.