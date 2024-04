Müllheim: Stadt und Ehrenamt vernetzt

Festakt im September

Dieser Jubiläumstag findet parallel zum verkaufsoffenen Sonntag des Gewerbevereins am 29. September statt.

„Davon versprechen wir uns eine Win-win-Situation, kommen doch an diesem Tag sehr viele Menschen aus der Region in die Innenstadt“, betonte Lauer. Der Festakt verspricht das Sahnehäubchen eines hochkarätigen Jahresprogramms zu werden: Der bekannte Pianist Helmut Lörscher, bis vor kurzem Professor an der Freiburger Musikhochschule, ist bekannt für seine Improvisationskunst. Für einen unterhaltsamen Rückblick konnte der langjährige Museumsleiter Jan Merk gewonnen werden, sagte der Kulturdezernent.

Ohne das Miteinander von Team und den Ehrenamtlichen des Vereins wäre der Erfolg des Markgräfler Museums nicht denkbar, betonte dessen Leiter Andreas Weiß. In dem auflegten Jahresprogramm habe man gemeinsam Schwerpunkte gesetzt, die sich allerdings wie ein roter Faden durch die Müllheimer Museumswelt zögen. Aus dem Miteinander, so Weiß weiter, habe sich ein Spiegelbild der örtlichen Geschichte entwickelt. Ein erster Höhepunkt wird vom 12. Mai an die Ausstellung „Glanzstücke und Grundsteine“ sein. Sie zeigt laut Weiß Phasen der Museumsgeschichte und präsentiert ganz seltene Ausstellungsstücke, die bisher gar nicht oder nur selten zu sehen waren und nun in einer Art „Schatzkammer“ im Tanzsaal gezeigt werden sollen.