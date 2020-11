Müllheim Täglich ein Türchen

Kaufen kann man den Kalender für fünf Euro am Freitag, 13. November, von 16 bis 19 Uhr bei den Rewe-Märkten in Schliengen und Bad Bellingen sowie bei den Hieber-Frischemärkten in Kandern und Binzen. Am Samstag, 14. November, ist der Lions-Club Schliengen von 9 bis 13 Uhr beim Rewe in Bad Bellingen, von 9 bis 18 Uhr bei Rewe Schliengen und Hieber Kandern, sowie bei Hieber Binzen von 9 bis 15 Uhr. Angeboten wird der Kalender unter anderem auch in der Schliengener Filiale Altinger Straße der Volksbank Dreiländereck und in der Tourist-Information Kandern.