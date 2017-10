Müllheim Tafelfreuden und Alltagsbrei

Müllheim. Das Markgräfler Museum Müllheim und die Volkshochschule Markgräflerland veranstalten am Mittwoch, 18. Oktober, ab 18 Uhr im Markgräfler Museum Müllheim ein Museumsgespräch zum Thema „Tafelfreuden und Alltagsbrei. Kochen und Essen im Mittelalter“ mit der Archäologin Dr. Maren Siegmann aus Efringen-Kirchen.

„Wer ein gutes Mus will haben“ – so beginnt ein Kochbuch aus dem Jahr 1460, welches in der Universitätsbibliothek Basel verwahrt wird. Siebenerlei Sachen braucht man, so die Reimvorrede: „Milch, Salz, Schmalz, Eier, Zucker, Mehl. Und Safran, dann wird es gell ...“

Kochbücher verraten viel über die Zeit, aus der sie stammen – weit weit über die einzelnen Rezepturen hinaus. Ein Kochbuch (ge)brauchte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nur eine winzig kleine reiche Oberschicht. Gegessen und Getrunken haben aber alle – Reich und Arm.

Welche Tricks Historiker und Archäologen anwenden, um den Ernährungsgewohnheiten des Mittelalters und der frühen Neuzeit auf die Spur kommen, einige ihrer Ergebnisse und – selbstredend – viele Rezepte stellt der Vortrag vor.