Auf der Landesstraße 125 zwischen Müllheim und Zunzingen kam es am Dienstag gegen 6.15 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut Mitteilung der Polizei geriet ein 70-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve offenbar auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer frontal zusammen. Der 63-jährige Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund der schwere seiner Verletzungen.