Müllheim: Trickdieb bestiehlt 74-Jährige

Die 74-jährige Geschädigte saß laut angaben der Polizei in ihrem geparkten Auto, als eine männliche Person an ihre Seitenscheibe klopfte. Der Mann fragte, ob sie ihm eine Zwei-Euro-Münze wechseln könne und half ihr sogleich bei der Suche nach den entsprechenden Münzen in der Geldbörse.

Mit den gewechselten Münzen verließ der Mann die Örtlichkeit wieder. Später dann stellte die Geschädigte fest, dass ihr offenbar ein zweistelliger Geldbetrag in Scheinen aus der Geldbörse entwendet worden war.