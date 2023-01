Müllheim Verkehrszeichen überfahren

Eine Autofahrerin fuhr mit einem weißen Renault Zoë auf der K 4946 von Neuenburg in Richtung Müllheim. Am Kreisverkehr B3 (Olivenkreisel) überfuhr die Fahrzeugführerin Zeugenaussagen zufolge ein Verkehrszeichen auf einem Fahrbahnteiler. Anschließend fuhr sie in Richtung Müllheim weiter, ohne anzuhalten und sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. An der Ampel-Kreuzung B3 / Südtangente fuhr sie nach rechts auf die Südtangente in Richtung Stadtmitte und im Anschluss gleich nach links in die Hauptstraße.

Beim Abbiegen fuhr die Autofahrerin auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Laut dem Zeugen wurde dabei der Gegenverkehr mehrfach gefährdet.