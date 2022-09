Müllheim Vier neue Klassen

Nach einem ökumenischen Gottesdienst lernten die neuen Fünftklässler ihre Paten aus den zehnten Klassen und die Klassenlehrerteams kennen, die die neuen Schüler mit bunten Luftballons auf dem Pausenhof überraschten. In der Sporthalle folgte die Begrüßung durch die stellvertretende Schulleiterin Marion Neugebauer. Viel Applaus bekam der Eltern-Lehrer-Chor für seinen musikalischen Willkommensgruß. In der Sporthalle war auch Zeit für ein erstes Klassenfoto, bevor es dann mit den Lehrerteams in den neuen Klassenzimmern weiterging.

„Wir freuen uns zu sehen, mit wie viel Elan und Vorfreude die neuen Fünftklässler zu uns an die Schule kommen. An einer großen Schule wie der unseren gibt es viele Angebote und Möglichkeiten für die Schüler, wir versuchen aber auch, durch Herzlichkeit und Nähe eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich alle schnell wohlfühlen“, fasst Neugebauer die Ansprüche des MGMs zusammen.