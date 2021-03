Müllheim Vor einem Jahr erste Corona-Patienten

Müllheim. Die stationäre Behandlung des ersten Covid-19-Patienten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald jährt sich, seitdem hat sich vieles verändert, heißt es in einer Mitteilung der Helios-Kliniken Breisgau-Hochschwarzwald. Sinkende Covid-19-Patientenzahlen ermöglichen eine stufenweise Ausweitung der Behandlungskapazitäten. Anfang März vergangenen Jahres nahm die Helios-Rosmann-Klinik Breisach als erste der drei Helios-Kliniken im Landkreis den ersten Covid-19-Patienten zur stationären Behandlung auf. Am 12. März folgte der erste Patient in Titisee-Neustadt und nur einen Tag später in Müllheim. Bis heute wurden in den drei Kliniken knapp 500 Covid-19-Patienten aller Schweregrade behandelt, die Hälfte davon in der Müllheimer Klinik, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung.