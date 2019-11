Müllheim Wechsel an Spitze

Badenweiler. Stabwechsel beim Kiwanis-Club Badenweiler-Müllheim: Der bisherige Präsident Carsten Schwenker hat die Führung des Clubs an seinen Nachfolger Hartmut Ehrle-Anhalt übergeben. Getreu dem Leitsatz der Kiwanier weltweit „Serve the Children of the World“ konnte der Club in diesem Amtsjahr mit einem Spendenvolumen von fast 20 000 Euro Projekte in der Region umsetzen, die der Förderung von Kindern dienen, heißt es in einer Pressemitteilung.