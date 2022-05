Müllheim Wehrleute fast jeden Tag im Einsatz

Allein die Abteilung in der Kernstadt war laut Statistik an 569 Einsätzen beteiligt. Die Abteilung Niederweiler rückte 49-mal, Hügelheim 41-mal, Feldberg 37-mal, Britzingen-Dattingen 29-mal, Vögisheim 25-mal und Zunzingen 15-mal aus.

Corona

Auf die Gefahren der Corona-Pandemie habe die Wehr gut reagiert. So wurde laut Kommandant Stöcklin, der im Dezember 2020 mit großer Mehrheit im Amt bestätigt worden war, unter anderem nur in Kleingruppen geübt. „Durch unsere vorsichtige Vorgehensweise gab es durch Infektionen nur ganz geringe Ausfälle. Die Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehr war immer gewährleistet“, betonte der Gesamtkommandant und bedankte sich bei seinen Einsatzkräften für deren Disziplin und das hohe Verantwortungsgefühl.

Neue Fahrzeuge

Im Berichtszeitraum wurden seitens der Feuerwehr und des Gemeinderats wegweisende Entscheidungen zur Zukunft der Feuerwehr getroffen. So wurden neue Fahrzeuge wie das neue Löschfahrzeug in Feldberg und ein neuer Einsatzleitwagen (ELW) in Auftrag gegeben. Das Feldberger Fahrzeug sei vor wenigen Tagen ausgeliefert worden, auf den ELW werde die Abteilung Stadt wohl bis Anfang 2023 warten müssen, berichtete Stöcklin. Aktuell laufe die Ausschreibung für ein Wechselladerfahrzeug, das künftig Spezialcontainer etwa für den Gefahrguteinsatz aufnehmen kann.

Neue Feuerwache

In Sicht komme auch die neue Feuerwache in der Kernstadt. Zurzeit laufen zahlreiche Gespräche, mit denen ein Architektenwettbewerb im kommenden Frühjahr vorbereitet werde, hieß es.

Auch in Sachen interkommunale Zusammenarbeit kommt auf der Klemmbachschiene einiges in Bewegung: So startet ein Pilotprojekt mit der Nachbarwehr in Badenweiler zur Schlauchpflege und zur Unterhaltung eines Löschschlauchpools. Das soll erst der Anfang sein, ließ Stöck­lin durchblicken.

Um ausreichend Nachwuchskräfte für die Zukunft zu generieren, komme der Kinder- und Jugendarbeit als Basisarbeit große Bedeutung zu, betonte der Gesamtkommandant.

Wahlen

Bei der Generalversammlung wurden die Stellvertreter des Gesamtkommandanten neu gewählt.

Auf eigenen Wunsch nach 20 Jahren als erster Stellvertreter ausgeschieden ist Holger Höfflin. Für ihn wurde Tobias Nitt als erster Stellvertreter bestimmt. Er machte die Position des zweiten Stellvertreters frei, die mit Tobias Rech neu besetzt wurde.

Grußwort

Eine professionelle Arbeit bescheinigte der stellvertretende Kreisbrandmeister Andreas Grozinger der Müllheimer Wehr.

Gesamtfeuerwehr Müllheim:

Führung: Gesamtkommandant Michael Stöcklin

Mitglieder: Den Abteilungen der Gesamtfeuerwehr gehören 204 Einsatzkräfte an, darunter 14 Frauen. Die Gesamtjugendfeuerwehr inklusive der Kinderfeuerwehr zählt 86 Jugendliche und Kinder, darunter sind 13 Mädchen. Zur Wehr gehören 58 Alterskameraden.

Homepage: www.feuerwehr-muellheim.de