Müllheim Wohnzimmerqualität in der Mediathek

Für Petra Liebrecht, die Leiterin der Mediathek, steht es außer Frage, dass die Einrichtung auch in Zukunft in Sachen Aufenthaltsqualität weiterentwickelt werden muss. Deshalb war das Soforthilfeprogramm mit dem Titel „Vor Ort für Alle“ des Deutschen Bibliotheksverbandes eine willkommene Chance, unter anderem neue Sitzgelegenheiten zu schaffen, die durchaus Wohnzimmerqualität haben können. Mit diesem Programm, so erzählt die Leiterin der Mediathek, werden in den Jahren 2020 bis 2023 bundesweit Bibliothekkonzepte in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohner im ländlichen Raum gefördert. Das Förderprogramm ist Teil des Programms „Kultur im ländlichen Raum“, das von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgelegt wurde. Ausgestattet ist das Programm mit Fördermitteln des Bundesprogramms „Ländliche Entwicklung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.