Müllheim Zeugen gesucht: Geldautomat aufgebrochen

Der Geldautomat steht laut Sparkasse derzeit nicht zur Verfügung. Alternativ können die Geldautomaten in den umliegenden Stellen in Müllheim an der Werderstraße und Wilhelmstraße sowie in Schliengen und in Neuenburg genutzt werden. Die Selbstbedienungsgeschäftsstelle im Markgräfler Automobilzentrum soll voraussichtlich in zwei bis drei Wochen, wieder in Betrieb genommen werden, teilt die Sparkasse abschließend mit.